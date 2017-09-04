В "БПП" надеются на принятие образовательной и судебной реформы, по медреформе еще идут консультации

В парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" надеются, что Верховная Рада во вторник примет законопроект по реформе образования, в четверг – рассмотрит судебную, по медицинской реформе завершаются консультации.

"Надеемся, что завтра этот закон (об образовании – ИФ) будет принят", - сказал народный депутат из фракции "БПП" Алексей Гончаренко журналистам после заседания фракции в понедельник.

По его словам, в парламенте идут консультации, какую реформу рассматривать в четверг.

"Начнем ли мы рассматривать судебную реформу … другой вариант – перейдем ли мы к медицинской реформе, если будем иметь соответствующую консолидацию вокруг законопроекта в зале. На сегодняшний день такой консолидации по медицинской реформе нет", - сказала народный депутат.

По его словам, многих мажоритарных нардепов волнует вопрос с медицинской субвенции местным органам власти, которую "законопроект фактически ликвидирует".

А.Гончаренко утверждает, что в других фракциях ситуация аналогичная.

Кроме того, он отметил, что пенсионную реформу планируется рассмотреть на следующей пленарной неделе.

"По пенсионной реформе, мы надеемся, уже есть консолидация фракций и групп, … есть большинство парламента, которое готово голосовать", - сказал народный депутат.

В свою очередь руководитель фракции "БПП" Артур Герасимов подчеркнул, что законопроект об образовании – наиболее согласованная реформа.

По его словам, в четверг, скорее всего, вынесут на рассмотрение сессионного зала судебной реформы.

Кроме того, глава фракции заявил, что "БПП" поддержит пенсионную реформу.

"Что касается медицинской реформы, мы в шаге от ее принятия. Рабочая группа завершила свою работу. Сейчас законопроект готов ко второму чтению. Также идут определенные дебаты, определенные финальные консультации. Думаю, также в ближайшее время выйдем на принятие решение по этой реформе", - сказал А.Герасимов.