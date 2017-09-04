Российскому режиссеру Меньшову еще в марте 2016 был запретили въезд в Украину, подтвердили в СБУ

Служба безопасности Украины в марте 2016 года запретила въезд в Украину советскому и российскому режиссеру и актеру Владимиру Меньшову, который оказывал материальную поддержку боевикам "ДНР" и выступал с откровенными антиукраинскими высказываниями.

"В марте 2016 года Службой безопасности Украины было принято решение о запрете на въезд на территорию Украины указанному Вами гражданину РФ сроком на 5 лет", - говорится в ответе СБУ на информационный запрос интернет-издания "Апостроф", обнародованном в понедельник вечером.

Также в спецслужбе отрицательно ответили на вопрос интернет-издания, открывалось ли в отношении В.Меньшова уголовное производство по факту передачи им на Донбасс миллиона рублей в апреле 2017 года.

"По информации, предоставленной СБ Украины на Ваш запрос от 28 августа т.г. компетентными подразделениями, сообщаем, что по данным Единого реестра досудебных расследований по состоянию на 31.08.2017 года следователями органов безопасности сообщение о подозрении указанному Вами лицу не совершалось", - говорится в ответе пресс-центра СБУ.