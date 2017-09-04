В августе админграницу с Крымом пересекли 359 тыс. человек

На протяжении августа административную границу с временно оккупированным Российской Федерацией Крымом в обоих направлениях пересекли 359 тыс. человек, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

"Из них 193,5 тыс. - выехали на территорию полуострова, 165,8 тыс. - въехали на материковую Украину. По сравнению с июлем, количество пересечений увеличилось на 11%. Больше всего людей пересекли административную границу через КПВВ "Чонгар" - 182,4 тыс. человек. 136 тыс. человек - пересекли админграницах через КПВВ "Каланчак" и еще 40,8 тыс. человек – за КПВВ "Чаплинка", - говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой министерства в понедельник.

По словам первого заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуфа Куркчи, увеличение потока людей в летний период можно объяснить, в частности, сезоном отпусков и каникулами в учебных заведениях.

"У многих людей в Украине есть собственность на территории Крыма и естественно, что имея отпуск люди хотят проверить в каком состоянии она находится. Кроме того, именно во время каникул в июле-августе студенты, которые учатся на материковой части Украины, едут домой, а накануне учебного года - возвращаются на материк", - сказал Ю.Куркчи.

При этом он отметил, что до сих пор остаются нереализованными разработанные МинВОТ в сотрудничестве с Мининфраструктуры проекты по улучшению условий пересечения КПВВ для граждан Украины.

"На самом деле, движение через КПВВ является стабильным и немалое количество людей, пересекающих админграницы, свидетельствует о связи наших граждан, проживающих на временно оккупированной территории, с материковой Украиной. Государство со своей стороны должно поддерживать и укреплять эту связь путем создания более комфортных условий пересечения КПВВ, приближения центров предоставления административных услуг в админграницах и другими мерами. Именно на это направлены разработанные и предложенные МинВОТ и Мининфраструктуры проекты переоборудования КПВВ, которые сейчас находятся на согласовании в Кабинете министров", - отметил Ю.Куркчи.