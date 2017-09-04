Боевики в зоне АТО в понедельник 9 раз обстреляли позиции ВСУ

Боевики в зоне проведения АТО с полуночи по состоянию на 18:00 понедельника 9 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, большинство огневых провокаций не представляли угрозы для жизни украинских военных, сообщили в штабе.

"Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования (НВФ) 9 раз обстреляли позиции сил АТО. Подавляющее большинство огневых провокаций были непродолжительными и не представляли прямой угрозы жизни наших военных", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Наиболее неспокойно, по информации штаба, было на приморском (мариупольском) направлении, вблизи Водяного, где с полуночи боевики 5 раз обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, гранатометы и стрелковое оружие НВФ применяли в окрестностях Марьинки.

На донецком направлении под огнем боевиков из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды оказались опорные пункты украинских военных в Авдеевской промзоне, а у Невельского НВФ били из подствольного гранатомета.

"С начала суток в районе проведения АТО активность противника, по сравнению с прошлым днем, несколько уменьшилась", - сказано в сообщении.