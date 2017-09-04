Вьетнам собирается увеличить поставки обезьян в РФ

Вьетнам собирается увеличить поставки обезьян в Россию.

Как сообщает Россельхознадзор, этот вопрос в числе других был обсужден в ходе переговоров замруководителя службы Николая Власова с торговым советником посольства Вьетнама в России Зыонг Хоанг Минем в понедельник в Москве.

В конце августа российские специалисты проинспектировали один из крупных питомников по разведению обезьян во Вьетнаме. Как заявил торговый советник, теперь его страна ожидает решения Россельхознадзора об аттестации этого питомника.

Представители Россельхознадзора в свою очередь заявили, что рассмотрят возможность импорта обезьян, однако подчеркнули, что в России строгие требования к экспортерам приматов в части заболеваний, общих с человеком.

Как сообщили "Интерфаксу" в Россельхознадзоре, в настоящее время право на поставки обезьян в РФ имеет только один питомник Вьетнама. Животные ввозятся в научно-исследовательских целях, пояснили в службе.

Россельхознадзор также сообщил, что Зыонг Хоанг Минь заявил о желании Вьетнама увеличить число рыбоперерабатывающих предприятий, имеющих доступ к российскому рынку. В частности, потенциальными поставщиками являются еще 92 завода по производству рыбо- и морепродукции.

Российская сторона пояснила, что увеличение поставок рыбной продукции возможно при условии соблюдения требований безопасности ветеринарного законодательства РФ и организации экспорта с предприятий с высоким уровнем технической оснащенности.

Н.Власов, заявив, что Вьетнам является одним из ключевых партнеров РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вместе с тем подчеркнул, что торговля между странами становится эффективной при соблюдении принципа взаимности и применения эквивалентных подходов к двусторонним поставкам продукции.