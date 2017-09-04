Нацгвардия Украины получила поддержку всех членов FIEP по получению полноправного членства в Ассоциации в 2017

Национальная гвардия Украины получила заверения всех членов Ассоциации сил жандармерии и полиции стран Европы и Средиземного моря в статусе военного учреждения (FIEP) в поддержке на пути к получению уже в этом году статуса полноправного члена этой международной организации.

Как сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины, об этом в понедельник, 4 сентября, сообщил начальник управления международного сотрудничества главного управления НГУ полковник Владимир Грабчак по результатам участия в подготовительном совещании к заседанию Высшего совета FIEP во время саммита Ассоциации.

"Во время этого совещания, в городе Амман (Иордания), все представители единогласно предварительно поддержали вопрос о предоставлении Национальной гвардии Украины статуса полноправного члена Ассоциации FIEP. Окончательное же решение о предоставлении Национальной гвардии Украины статуса члена FIEP будет приниматься на нынешнем саммите Ассоциации", - сказал он.

По словам полковника В.Грабчака, членство Национальной гвардии Украины в FIEP - это, прежде всего, признание НГУ равной структурой среди аналогичных правоохранительных структур с военным статусом стран Европы и международного сообщества.

Вместе с тем он сообщил, что на подготовительном совещании к саммиту рассматривались заявки национальной жандармерии Джибутти, национальной гвардии Кувейта, департамента специальных задач Министерства внутренних дел Грузии и национальной жандармерии Сенегала на вступление в Ассоциацию. По результатам обсуждения и голосования был поддержан вопрос о предоставлении статуса члена-наблюдателя национальной жандармерии Джибутти на саммите в октябре. Рассмотрение заявок правоохранительных структур остальных стран отложено на следующий год.

Кроме того, во время совещания обсуждался вопрос передачи председательства в FIEP от жандармерии Иордании в жандармерию Турции. Турецкой стороной было предложено несколько актуальных тем на следующий год. Все участники совещания поддержали тему: "Предотвращение террористических атак в местах массового скопления людей".

Во время этого подготовительного совещания также рассматривался вопрос о внесении дополнительного раздела в устав Ассоциации, в частности, о порядке вступления и предоставления статуса организациям, которые подают заявки на вступление. Параллельно рассматривались вопросы совершенствования работы журнала Ассоциации, развития официального сайта и создание библиотеки.

Участники подготовительного заседания также посетили специализированный учебный центр Королевской жандармерии Иордании, где ознакомились с основными направлениями деятельности учебного заведения.

Саммит директоров и командующих Ассоциации сил жандармерии и полиции стран Европы и Средиземного моря в статусе военного учреждения (FIEP) состоится 15-16 октября 2017 года в городе Амман (Иордания). В саммите запланировано участие командующего НГУ генерал-полковника Юрия Аллерова.

НГУ подала заявку на вступление в FIEP в 2015 году. В 2016 году в НГУ посетила оценочная миссия FIEP, которая дала положительное заключение о соответствии Нацгвардии Украины всем критериям члена Ассоциации. Через год НГУ был предоставлен статус наблюдателя Ассоциации, является обязательным на пути к получению полноправного членства.

FIEP (от первых букв стран-основательниц Франция, Италия, Испания, Португалия) - Ассоциация сил жандармерии и полиции стран Европы и Средиземного моря в статусе военного учреждения. Ассоциация указанных структур способствует развитию новых и более эффективных форм сотрудничества полиции и распространяет принципы этой организационной модели среди других структур. Сейчас в состав Ассоциации входят 16 членов.