Апелляционный суд оставил под арестом имущество нардепа Добкина

Апелляционный суд г.Киева оставил без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты народного депутата из фракции Оппозиционный блок Михаила Добкина на решение суда первой инстанции о наложении ареста на имущество парламентария.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Апелляционного суда г.Киева на странице в соцсети Фейсбук, 4 сентября 2017 года коллегия судей судебной палаты Апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты М.Добкина на решение судьи Печерского районного суда г.Киева от 19 июля 2017 года, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины о наложении ареста на движимое и недвижимое имущество подозреваемого М.Добкина, принадлежащее ему по праву собственности.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда г.Киева постановила оставить апелляционную жалобу стороны защиты М.Добкина без удовлетворения.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура Украины вручила М.Добкину подозрение по статье о мошенничестве и превышении служебных полномочий.

13 июля 2017 года Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности, а также одобрила задержание и арест М.Добкина.

15 июля Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу на 60 дней народного депутата М.Добкина и установил в качестве альтернативы сумму залога в 50 млн грн (было предоставлено 5 дней на внесение залога).

19 июля стало известно, что залог за М.Добкина внесен: 30 млн грн – от нардепа из "Оппозиционного блока" Вадима Новинского и 20 млн грн – от сопредседателя этой партии Бориса Колесникова.

М.Добкин подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.