Украина призывает СБ ООН исследовать ядерную и ракетную программы КНДР на предмет выявления иностранной помощи

Украина строжайше осуждает проведенное 3 сентября в КНДР ядерное испытание, которое в сочетании с агрессивной программой создания баллистических ракет представляет реальную угрозу безопасности уже не только соседним странам, но и мировому сообществу, говорится в заявлении украинского МИД.

"Украина, которая добровольно отказалась от своего третьего по величине ядерного запаса и стратегических средств доставки, расценивает последние действия Пхеньяна как сознательный, авантюрный и провокационный шаг. В очередной раз приходится с сожалением констатировать, что действия руководства Северной Кореи прямо и цинично противоречат многочисленным резолюциям Совета безопасности ООН", - говорится в заявлении, обнародованном в понедельник.

В МИД Украины, в целях укрепления режима нераспространения ядерного оружия, призывают СБ ООН провести детальное экспертное исследование развития северокорейской ядерной и ракетной программ в контексте выявления возможной иностранной помощи Пхеньяну в этой сфере.

Киев также призывает Пхеньян отказаться от любых демонстраций силы и немедленно прекратить, согласно международному праву, все испытания ядерного оружия, а также без предусловий восстановить конструктивный международный диалог с целью полного, необратимого и контролируемого отказа от программ ядерного и ракетного оружия.

"Украина готова присоединиться к более решительным действиям международного сообщества, в том числе с использованием рычагов в СБ ООН, для противодействия дальнейшим ядерным и ракетным заносчивое", - подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве.