СБУ, Нацполиция, Минюст и Госпогранслужба подтвердили отсутствие запрета на въезд Саакашвили в Украину

Адвокат экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили Павел Богомазов получил официальные ответы от СБУ, Национальной полиции, Министерства юстиции и Государственной пограничной службы Украины, подтверждающие отсутствие запрета на въезд его подзащитного в Украину.

Как сообщается на странице политической партии "Рух новых сил" в соцсети Facebook, в ответ на письменный запрос адвоката в СБУ сообщили, что информация о запрете въезда в Украину М.Саакашвили отсутствует. В Нацполиции отметили, что информация о М.Саакашвили в их автоматизированной системе учета также отсутствует.

В Минюсте сообщили, что запрос на выдачу М.Саакашвили или приговоры от компетентных органов Грузии в ведомство не поступали. Госпограслужба подчеркнула, что не выполняет поручений уполномоченных государственных органов о запрете въезда в Украину гражданину М.Саакашвили.

"Следовательно, нет никаких законных оснований для препятствования пересечения украинской границы Михаилом Саакашвили 10 сентября в пункте пропуска "Краковец". Любые попытки правоохранительных органов не впустить Михаила Саакашвили на территорию Украины можно считать преступными и такими, которые нарушают законодательство Украины", - говорится в заявлении политсилы.

Как сообщалось, 26 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили. Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская обл.).