Правоохранители прекратили деятельность конвертцентра в Днепре с оборотом в 390 млн грн

Правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра в Днепре с оборотом за 2016-2017 гг. более 390 млн грн, сообщает Государственная фискальная служба Украины (ГФС).

Как сообщается на сайте ведомства, конвертцентр предоставлял услуги по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и Киева.

"Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли наличные будто бы за приобретенные товары или предоставленные услуги", – говорится в сообщении.

Затем деньги передавали должностным лицам – выгодополучателям, кроме вознаграждения за предоставленные незаконные услуги, отмечает ГФС.

В ходе 40 обысков изъято 165 тыс. грн наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, банковские карточки, 8 печатей и 197 отпечатков печатей, а также финансовую документацию. Правоохранители также наложили арест на 69 расчетных счетов в 11 банках, на которых заблокировано 590 тыс. грн.