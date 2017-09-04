Конкурс по созданию мемориального комплекса Революции достоинства будет объявлен в сентябре

Создание Музея Революции достоинства позволит избежать уничтожения артефактов, как это было с граффити на магазине на улице Грушевского в Киеве, уверен глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович.

"Мы убеждены, что институциональные шаги со стороны государства по восстановлению и сохранению памяти о Евромайдане - это то, что сделает невозможными те события, свидетелями которых мы стали два дня назад. Но меня радует такая острая реакция общественности, которая не допустила, чтобы это преступление прошло незаметно. Сейчас слово за властью, в частности, за правоохранительными органами", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

В.Вятрович напомнил, что по факту уничтожения граффити было обращение в Нацполицию и Генпрокуратуру о расследовании этого преступления и привлечении виновных к ответственности. Он отметил, что эти граффити являлись памяткой истории местного значения (согласно приказу Минкультуры от 15 октября 2014 года) и их уничтожение является преступлением.

Глава УИНП также проинформировал, что уже в текущем месяце будет объявлен конкурс по созданию Национального мемориального комплекса, который должен включать музей, мемориал и культурный центр.

"Ожидается, что через несколько недель Киевсовет должен окончательно проголосовать за предоставление Музею Революции достоинства земельного участка по адресу: Алея Героев Небесной сотни, 3-5", - рассказал он.

По словам В.Вятровича, за период 2018-2019 годов должна быть завершена первая очередь комплекса, которая должна включать не только мемориал, но и экспозиционное пространство.

"На период конкурса и строительства Музея Революции достоинства должен быть открыт временный музей. Самым лучшим помещением для такого временного музея является Украинский дом на Европейской площади", - сказал он.

Как сообщалось, возмущение представителей националистических организаций вызвала информация о том, что с фасада здания, расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции достоинства. Несколько десятков активистов 3 сентября собрались у этого здания и разбили стеклянную дверь, забросили фасад краской.

В настоящее время магазин не работает.

По факту уничтожения граффити прокуратура открыла уголовное производство.