События

13:49 04.09.2017

Госпогранслужба Украины усилила контроль на границе в связи с учениями "Запад-2017"

Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на всех участках границы в связи с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября.

"Сейчас идет усиление всех без исключения участков границы. Контроль за обстановкой осуществляется не только на севере, но и в районе проведения АТО, западном, южном, восточном участках и на границе с оккупированным Крымом. Пограничники будут прикрывать направления возможных провокационных действий и вооруженных вторжений в тесном взаимодействии с ВСУ, Нацгвардией и Нацполицией", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы.

Как отмечается, в пограничном ведомстве стартовали двухступенчатые командно-штабные учения органов управления и подразделений органов охраны государственной границы, которые проводятся в рамках оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Украины. К учениям также привлекаются резервы Госпогранслужбы.

Как сообщалось, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что учения "Запад-2017" имеют целью подготовку российских войск для наступательных действий и несут угрозу как для стран НАТО, так и для государств постсоветского пространства. Ввиду этого Украина готовится к различным сценариям действий противника.

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