События

13:31 04.09.2017

Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут третьего ребенка

Герцог и герцогиня Кембриджские ожидают прибавления в семействе, сообщил в понедельник Кенсингтонский дворец.

"Их Королевское Высочество Герцог и Герцогиня Кембриджские рады объявить, что Герцогиня Кембриджская ожидает третьего ребенка", - говорится в распространенном Кенсингтонским дворцом пресс-релизе.

"Королева и члены обеих семей счастливы узнать эту новость", - отмечается в документе.

У принца Уильяма и К.Миддлитон уже есть двое детей - принцесса Шарлотта и принц Джордж двух и четырех лет соответственно.

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