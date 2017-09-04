События

13:21 04.09.2017

Один военный ранен за сутки в зоне АТО в районе Марьинки

За минувшие сутки, 3 сентября, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины был ранен один украинский военнослужащий, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный ранен. Это произошло в результате обстрела вблизи Марьинки (Донецкое направление - ИФ)", - рассказал А.Лысенко на брифинге в понедельник в Киеве.

Спикер оборонного ведомства уточнил, что всего на Донецком направлении зафиксировано 23 обстрела. Тяжелое вооружение противник применял на всех направлениях, лишь в Талаковке (Мариупольское направление) по позициям сил АТО боевики выпустили 15 минометных мин.

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Интерфакс-Украина
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