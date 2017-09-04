Возвращение Фирташа в Украину сейчас нереально – замгенпрокурора

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин убежден, что возвращение бизнесмена Дмитрия Фирташа в Украину в настоящее время невозможно.

"Сегодня, завтра, послезавтра - это нереально… Вопрос приезда Фирташа в Украину - не только гипотетический, на сегодняшний день я бы его рассматривал как нереальный", - сказал Е.Енин в интервью изданию "Insider", опубликованному в понедельник.

Он пояснил, что Д.Фирташа разыскивают США, есть европейский ордер об аресте, выписанный в Испании. "Технология этого процесса такова, что в случае отклонения одного запроса, начинается рассмотрение запроса другой страны в порядке очередности", - отметил замгенпрокурора.

При этом Е.Енин отметил, что ему трудно оценивать ход экстрадиционной проверки относительно Д.Фирташа в Австрии. "Я имел возможность видеть толстенные кипы документов, переданные американскими партнерами в Австрию. И, безусловно, мы можем сказать, что здесь есть определенные политические моменты. Если взять уровень защиты, то среди его адвокатов есть бывший министр юстиции Австрии - связи здесь, как и в других странах, играют чрезвычайную роль и клиент является непростым", - отметил он.

На вопрос, есть ли основания требовать экстрадиции Д.Фирташа в Украину по имеющимся эпизодам в деле о его предприятиях, Е.Енин ответил: "Я не отвечаю за следствие, которое касается структур, связанных с Фирташем, тем не менее, насколько мне известно, подозрения, предъявленные руководителям связанных с ним компаний, достаточного обоснованы".

Замгенпрокурора также ответил утвердительно на вопрос, помогала ли Украина в получении доказательств по делу Д.Фирташа, в частности, относительно бизнесмена Хареса Юсефа, который был распорядителем его денежных потоков.

"Безусловно, мы тесно сотрудничаем с иностранными коллегами. Год назад был визит достаточно многочисленной испанской делегации к нам… Несколько месяцев назад мы были с генеральным прокурором в Испании, обсуждали дальнейшее взаимодействие в этом направлении. Даже за этих два месяца мы наблюдаем движение вперед, нами был запланирован ряд реализаций, в частности, по структурам, связанным с Дмитрием Фирташем", - сказал Е.Енин.

Как сообщалось, председатель совета группы компаний Group DF Д.Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму в $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Д.Фирташ все обвинения отрицал и назвал их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Д.Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Д.Фирташа в эту страну, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре 2015 года прокуратура Вены (Австрия) подала апелляцию на это решение, 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены удовлетворил ее.

Однако окончательное решение об экстрадиции за федеральным министром юстиции Австрии, который ожидал завершения рассмотрения еще одного запроса на экстрадицию Д.Фирташа – от Испании, по которому он был задержан прокуратурой Вены сразу после заседания апелляционного суда 21 февраля 2017 года. Земельный суд 23 февраля до рассмотрения запроса по сути отпустил бизнесмена под обязательства регулярно являться в суд и не покидать территорию Австрии, а также учитывая залог в EUR125 млн по делу об экстрадиции в США. После освобождения из следственного изолятора Д.Фирташ вновь заявил, что не виновен, а запросы США и Испании назвал частью кампании по его политическому преследованию.

Согласно правилам европейского ордера на арест, который был выписан Испанией, после решения суда о мере пресечения есть 30 дней на решение суда первой инстанции по вопросу экстрадиции Д.Фирташа в Испанию, а затем еще 30 дней для рассмотрения его во второй инстанции в случае подачи апелляции. Однако, по данным СМИ, заседание суда первой инстанции затягивалось в связи с запросом дополнительных материалов у испанских правоохранителей.