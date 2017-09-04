Аграмунт подал заявление в комитет Совета Европы о незаконности резолюции по его отставке

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт подал заявление в Арбитражный комитет Совета Европы о незаконности резолюции ПАСЕ, которая начала процедуру его отстранения от должности, сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.

"Педро Аграмунт подал заявление в Арбитражный комитет Совета Европы о незаконности резолюции ПАСЕ, которая открыла путь к устранению его от должности президента ПАСЕ. Интересно, что этот орган не имеет полномочий делать ревизию резолюций ПАСЕ, но, очевидно, целью было другое – дальнейшая передряга в Совете Европы, которая выгодна сейчас России", - написал В.Арьев на странице в Facebook в понедельник.

Он напомнил, что Россия ранее отказалась платить взносы в организацию, "чем в очередной раз доказала, что не собирается выполнять не только ценностные, но и технические обязательства". По его словам, этот факт, возмутил многих в Совете Европы.

Как ранее сообщал В.Арьев, в ПАСЕ собрано 100 подписей за отставку П.Аграмунта. При этом, для начала процедуры отставки президента ПАСЕ достаточно собрать 60 подписей, а для прохождения ускоренной процедуры – 120 подписей.

Группа Европейской народной партии (ЕНП) в ПАСЕ исключила из своего состава П.Аграмунта. Кроме того, ПАСЕ внесла изменения в собственный регламент, позволив сместить с поста П.Аграмунта. Голосование за его отставку запланировано на следующую сессию ПАСЕ, которая будет открыта 9 октября 2017 года.

Инициатива по отставке президента ПАСЕ П.Аграмунта появилась после сообщения о его визите в Сирию в составе российской делегации. Информация об этом появилась 20 марта 2017 года. П.Аграмунт признал свою ошибку, однако заявил, что добровольно в отставку не уйдет.