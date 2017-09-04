События

12:40 04.09.2017

Расследование убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова почти завершено

Расследование убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова в настоящее время почти завершено, заявляет заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Оно фактически раскрыто и, как только это позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Могу лишь сказать, что по этому убийству почти поставлена жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию", - сказал Е.Енин в интервью изданию "Insider", опубликованному в понедельник.

Как сообщалось, Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.

У убийцы Д.Вороненкова был сообщник - Ярослав Левенец, с 2012 года - в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко, он был задержан 16 июля.

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