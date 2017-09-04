Поляков сообщил, что прошел осмотр у психиатра

Народный депутат Украины фракции "Народный фронт" Максим Поляков заявил, что прошел медицинский осмотр у врача-психиатра, который не обнаружил у него психических расстройств.

"Учитывая высказывания директора НАБУ Артема Сытника о том, что Поляков является психически больным, сегодня утром, как и обещал, я прошел медицинский осмотр у врача-психиатра Киевского городского психоневрологического диспансера №3. Согласно консультативному заключению (копия прилагается) психических расстройств обнаружено не было", - написал М.Поляков на своей странице в Facebook в понедельник.

В четверг, 31 августа, М.Поляков заявил, что директор НАБУ Артем Сытник назвал его "психически больным". В связи с этим нардеп заявил о намерении пройти психиатрическую экспертизу, "чтобы было понятно, больной Поляков на голову или нет".

Как сообщалось, М.Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч.4 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 19 июня 2017 года задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. Следствие установило, что задержанные, действуя в интересах народных депутатов М.Полякова и Борислава Розенблата, получили от представителя иностранной компании взятку на общую сумму более $300 тыс. с целью подготовки ими законопроектов в сфере добычи янтаря и их внесения в Верховную Раду для принятия решений в пользу указанной иностранной компании.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 21 июня внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народных депутатов М.Полякова и Б.Розенблата. Верховная Рада 11 июля дала согласие на привлечение к уголовной ответственности М.Полякова, однако отказала в предоставлении согласия на задержание и арест.

21 июля Соломенский райсуд Киева избрал М.Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн и возложил на него ряд обязательств. Так, он обязан носить электронное средство контроля, не отлучаться из Киева и Умани (Черкасская обл.) без разрешения следователя, прокурора или суда, сдать все свои заграничные паспорта.

25 июля парламентарий внес определенный судом залог. Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения М.Полякову на 2 месяца – до 17 октября. Кроме того, остается в силе залог, внесенный за М.Полякова, в размере 304 тыс. грн.