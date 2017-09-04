События

11:44 04.09.2017

ГПУ будет еженедельно информировать об участии гособвинителей в судах по резонансным делам

Генеральная прокуратура Украины внедряет новую форму информирования о запланированном участии государственных обвинителей в рассмотрении в суде резонансных уголовных производств.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры, соответствующая информация будет еженедельно в пятницу размещаться на официальных ресурсах ведомства и рассылаться в СМИ.

В настоящее время на сайте размещен график уголовных производств на период с 4 по 7 сентября, в судебных заседаниях по которым запланировано участие гособвинителей от Департамента специальных расследований и от Главной военной прокуратуры.

В частности, указано, что во вторник, 5 сентября, в Шевченковском районному суде Киева будет рассматриваться дело по факту организации и осуществления экс-руководителем управления СБУ в Киеве и Киевской области Александром Щеголевым в ночь на 10 февраля 2014 года силового штурма протестующих на Майдане Независимости путем проведения антитеррористической операции.

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