В Запорожье провели Всеукраинский студенческий фестиваль социальных инициатив "Zobi Fest"

В Запорожье 1-3 сентября состоялся Всеукраинский студенческий фестиваль "Zobi Fest" при долевой поддержке комбината "Запорожсталь" и городских властей, программа которого включает как развлекательные мероприятия и спортивные соревнования, так и различные образовательные проекты в интерактивном формате, в ходе которых участники получают необходимые знания для дальнейшей успешной реализации своих идей на практике.

Как сообщается в пресс-релизе меткомбината, для около 500 молодых активистов были организованы различные тематические мероприятия, направленные на личностный рост и всестороннее развитие студентов.

При этом уточняется, что "Zobi Fest" проводится в третий раз. В этом году мероприятие собрало студентов из ВУЗов Запорожья, Киева, Харькова, Одессы, Мелитополя и Мариуполя. Стать участником фестиваля мог любой студент, который в течение августа реализовал хотя бы одну социально-значимую инициативу и отчитался об этом в специальных группах в соцсетях.

Поддержав мероприятие, "Запорожсталь" вдобавок к своим уже действующим социальным проектам дополнительно стимулирует молодежь принимать более активное участие в общественной жизни.

"Это действительно важный и нужный студенческий форум, хорошая площадка для живого общения молодых активистов со всей Украины. Здесь они могут передать друг другу опыт инициатив, которые уже были успешно реализованы в других городах, обсудить острые вопросы и совместно найти пути их решения. Хочется, чтобы таких объединяющих мероприятий для молодежи ежегодно проводилось все больше и больше", - отметил генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма, которого цитирует пресс-служба.