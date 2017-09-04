Итальянский эсминец прибыл в порт Одессы в рамках учебной практики курсантов Академии ВМС Италии

Эсминец ВМС Италии "Луиджи Дуранд де ла Пенне" под командованием капитана 1 ранга Фабрицио Руттери прибыл в порт Одессы в понедельник с дружественным визитом в рамках учебной практики курсантов Академии Военно-морских сил Италии (г.Ливорно).

Как сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ, программа визита предусматривает ,в частности, протокольную встречу в командовании ВМС, посещение эсминца личным составом Института ВМС Национального университета "Одесская морская академия", Военно-морского лицея, жителями и гостями города. В свою очередь, курсанты Академии ВМС Италии побывают с ознакомительной экскурсией на фрегате "Гетман Сагайдачный" и в Институте ВМС. Кроме того, итальянских моряков ждут экскурсии по Одессе.

Военные моряки Украины и Италии также проведут дружеский турнир по футболу между командами курсантов Института ВМС НУ "ОМА" и командой курсантов Академии ВМС Италии.