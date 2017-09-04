США и Украина с 4 по 8 сентября проведут наблюдательный полет над Беларусью и Россией

Миссия США и Украины проведет наблюдательный полет над территорией Беларуси и России, сообщили в министерстве обороны Белоруссии в понедельник.

"С 4 по 8 сентября в рамках Договора по открытому небу планируется проведение наблюдательного полета миссии США и Украины над территорией группы государств-участников Республики Беларусь и Российской Федерации", - проинформировали в Минобороны Беларуси.

Там отметили, что целью проведения наблюдательного полета является контроль военной деятельности на территориях наблюдаемых государств.