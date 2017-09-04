Глава СБУ заявил о попытках РФ дестабилизировать ситуацию для полномасштабного вторжения в Украину

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обратился к главе ФСБ РФ Александру Бортникову с призывом прекратить диверсионную деятельность с целью дестабилизации ситуации в Украине и РФ.

"Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя нарушать сотрудникам спецслужб. Вы перешли все возможные черты, которые только можно перейти", - заявил В.Грицак в эфире телеканала "Прямой" в воскресенье вечером.

"И вы, и я знаем, что к терактам на территории Украины - и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне и в других городах – причастны, к организации этих терактов, работники спецслужб. Погибли десятки людей, многие были ранены. Но в этот раз Вы перешли красную черту. Вы были готовы взорвать у себя своих русских граждан для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и дать основания для вторжения на территорию Украины, для начала полномасштабной кампании", - отметил глава украинской спецслужбы.

"Отдаете ли Вы до конца себе отчет в том, к каким геополитическим последствиям могли привести эти действия? Вы отдаете себе отчет в том, что за такие вещи придется отвечать?.. И в ваших силах все это остановить. Остановитесь", - призвал глава СБУ российского коллегу.

При этом В.Грицак подчеркнул: "Я никогда не отдам приказ организовывать теракты на территории России в отношении мирных граждан".

Как сообщалось, 17 августа глава СБУ заявил, что у украинской спецслужбы есть оперативная информация о том, что РФ продолжает направлять в Украину группы для осуществления терактов, целями которых были объекты жизнеобеспечения, инфраструктуры. "Также целью ставится убийство отдельных общественно-политических деятелей, как правило, это могут быть какие-то яркие личности, вне зависимости - из власти, или из оппозиции", - сказал В.Грицак.

Он также рассказал, что ФСБ через центр "Аналитика и безопасность" готовила провокации на территории РФ с участием бывших участников АТО, которым предложили выехать в Москву для осуществления незначительных строительных работ, однако на них "планировали повесить собственноручно подготовленные, как мы считаем, диверсии или теракты в Москве и не только в Москве".