События

10:13 04.09.2017

Житель столицы устроил погромы в четырех центрах обслуживания клиентов "Киевэнерго"

Житель столицы, сорокалетний Александр Пайкин, устроил погромы в четырех центрах обслуживания клиентов (ЦОК) ПАО "Киевэнерго", заявляют в пресс-службе компании.

"Первое нападение случилось в июне в ЦОК по ул.Мельникова, 31. В этот день работники центра общались с А.Пайкиным по поводу незаконного снятия им пломбы со счетчика электроэнергии. Клиент вел себя агрессивно, устроил погром. 23 августа А.Пайкин побывал в ЦОК по ул.Вильямса, 3/7, и по Воздухофлотскому проспекту, 58, где разбил окна, технику и мебель. 25 августа он разгромил ЦОК по ул. Тимошенко, 18", - отмечают в "Киевэнерго".

По данным компании, в ходе инцидентов одна сотрудница ЦОК была госпитализирована с гипертоническим кризисом, посетители центров не пострадали.

"Мы усилили меры безопасности в центрах и предоставили правоохранительным органам заявления по всем фактам нападений", - резюмируют в "Киевэнерго".

Как сообщалось, "Киевэнерго" эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали.

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