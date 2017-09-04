На химическом заводе близ Хьюстона вновь произошло возгорание

На химическом заводе в Кросби близ Хьюстона (штат Техас), который был затоплен из-за урагана "Харви", возник пожар, передало в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Как отмечается, возгорание произошло вечером в пятницу, и над заводом вновь были замечены черные клубы дыма.

О том, полностью ли ликвидировано возгорание в настоящий момент, пока не уточняется.

В минувший четверг на территории завода возник пожар и взрывы, в связи с чем была проведена эвакуация персонала и местных жителей в радиусе 2,4 км от объекта.