Полковник Оксанченко победил на международном авиапоказе CIAF-2017 в Чехии – Генштаб

Украинский полковник Александр Оксанченко победил на международном авиапоказе "Czech International Air Fest-2017" в чешском городе Градец Кралове, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Заместитель командира по летной подготовке 831 бригады тактической авиации Воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВСУ полковник Александр Оксанченко подтвердил свой профессиональный уровень и получил трофей "За безупречный лучший динамический показ". На прошлогоднем авиапоказе # CIAF-2016 в Чехии Оксанченко также был признан лучшим за выполнение фигур высшего пилотажа", - говорится в сообщении на официальной странице Генштаба в Фейсбук.

Как заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебыйнис, выступление украинского военного пилота было самым ожидаемым событием авиапоказа в этом году.