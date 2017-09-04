Нацполиция задержала 20 вьетнамских нелегалов во Львовской области – Аброськин

Сотрудники Национальной полиции Украины задержали в субботу, 2 сентября, в Сколе (Львовская область) задержали микроавтобус "Мерседес", использовавшийся для перевозки нелегальных мигрантов, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции, начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

"В ходе проверки в этой "скотовозке" были обнаружены 20 граждан Вьетнама, из них 14 мужчин и 6 женщин. Все они были без документов. Их "путешествие к лучшей жизни" проходило в беспощадных условиях. Конечным пунктом путешествия этих нелегалов были стали страны Евросоюза", - написал В.Аброськин на своей странице в Фейсбук.

На территорию Украины нелегалов завезли из РФ в районе Глухова (Сумская область).

Транспортное средство изъято, водитель микроавтобуса задержан, как соучастник преступления.

Данные о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины (незаконная перевозка людей через государственную границу).

Продолжаются следственные действия.