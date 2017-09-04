Боевики за сутки 44 раза обстреляли позиции сил АТО, 1 военнослужащий ранен – штаб

Боевики незаконных вооруженных формирований совершили за прошедшие стуки 44 обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО продолжила обостряться. Российско-оккупационные группировки не прекращали активные обстрелы наших позиций по всем направлениям… Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 44 раза обстреливали украинские опорные пункты. Из них 21 обстрел характеризуется как не прицельный. За минувшие сутки один украинский военный получил ранения", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

На Донецком направлении после 18.00 боевики пять раз обстреливали позиции ВСУ вблизи Зайцево из вооружения БМП, Гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, трижды боевики обстреливали Авдеевскую промзону, дважды – укрепления ВСУ возле Майорска.

На Приморском направлении боевики трижды обстреливали окрестности Павлополя из стрелкового вооружения и выпустили 5 мин калибра 82 мм, из стрелкового оружия боевики обстреливали окрестности Гнутово, Талаковки, Лебединского и Широкино, из гранатомета – окрестности Марьинки.

"На Луганском направлении около 21 часа российские наемники, цинично пренебрегая мирными договоренностями и целенаправленно подвергая опасности гражданское население, из стрелкового оружия обстреляли контрольно-пропускной пункт (въезда-выезда) Станица Луганская. Несмотря на полную готовность дать врагу жесткий ответ, и не нарушая мирных договоренностей, демонстрируя сдержанность ради мира, силы АТО огонь в ответ не открывали. Этот факт в очередной раз подтвердил, что в данном районе боевики не хотят соблюдать режим полного прекращения огня, который должен начать процесс "зеркального" отвода войск", - отмечают в сообщении.