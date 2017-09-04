ЕБРР объявил конкурс на постройку мусороперерабатывающего завода во Львове

Европейский банк реконструкции и развития объявил конкурс по отбору компании для первого этапа проекта "Твердые отходы Львова" общей стоимостью 35 млн. евро.

Согласно сообщению, размещенному на сайте ЕБРР, операторами проекта являются Львовский городской совет и коммунальное предприятие "Зеленый город". Сам проект предусматривает начало рекультивации Грибовицкой свалки и постройку мусороперерабатывающего завода.

Тендер по закупке товаров и услуг для проекта "Твердые отходы Львова" будет объявлен в четвертом квартале текущего года.