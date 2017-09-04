События

02:16 04.09.2017

Боевики обстреляли КПВВ "Станица Луганская" – штаб

Боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли из стрелкового вооружения контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская", сообщает пресс-центр штаба Антитеррористической операции.

"3 сентября, в 21:15 российско-оккупационные войска обстреляли из стрелкового оружия контрольно-пропускной пункт въезда/выезда КПВВ "Станица Луганская". Этот позорный случай в очередной раз подтверждает нежелание руководства ОРЛО начать процесс отвода войск в определенных местах и неспособность РФ влиять на подконтрольные вооруженные формирования", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

В сообщении отмечают, что, несмотря на готовность подразделений сил АТО ответить на провокации боевиков огнем, принимаются все меры для недопущения обострения ситуации.

"В очередной раз, силы и средства ОТУ "Луганск" продемонстрировали несгибаемую сдержанность и отвагу ради восстановления мира и безопасности в регионе Луганской области... Украинские защитники стойко обеспечивают мир и покой местных жителей Станицы Луганской и школьников, которые недавно начали новый учебный год", - говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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