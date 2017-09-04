События

01:01 04.09.2017

Глава Евросовета призывает СБ ООН ввести новые санкции против КНДР

Последние ядерные испытания Северной Кореи серьезно нарушают обязательства КНДР по международному праву, неоднократные требования СБ ООН и глобальный режим нераспространения и разоружения, заявил председатель Европейского Совета Дональд Туск.

"Это заставляет международное сообщество объединиться в быстрой и решительной реакции", - говорится в заявлении главы Евросовета, распространенном вечером в воскресенье в Брюсселе.

По словам Д.Туска, КНДР должна безотлагательно отказаться от своих программ по ядерному оружию, оружию массового уничтожения и баллистических ракет.

"ЕС готов ужесточить свою политику санкций и предлагает Северной Корее безотлагательно возобновить диалог по ее программам без предварительных условий. Мы призываем Совет Безопасности ООН принять дополнительные санкции и проявить высокую решимость с целью добиться мирной денуклеаризации Корейского полуострова", - отметил председатель Евросовета.

Он считает, что "ставки становятся слишком высокими".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики 17 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток, потерь среди украинских военных нет

В Грузии открылись многонациональные учения "Agile Spirit 2017" с участием украинских военных

Трамп назвал КНДР опасной для США страной

Генсек НАТО осудил испытание Северной Кореей водородной бомбы

КНДР заявляет об успешном испытании водородной бомбы

ПОСЛЕДНЕЕ

Из-за лесных пожаров в Грузии за последние два дня выгорело более 80 га площади - СМИ

Пентагон готов "мощно отреагировать" на угрозу со стороны КНДР

Закрылся мебельный магазин, на фасаде которого были уничтожены граффити времен Революции Достоинства

Япония может предложить ограничить экспорт нефтепродуктов в КНДР, заявляют в правительстве

Климкин осудил ядерные испытания КНДР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА