Глава Евросовета призывает СБ ООН ввести новые санкции против КНДР

Последние ядерные испытания Северной Кореи серьезно нарушают обязательства КНДР по международному праву, неоднократные требования СБ ООН и глобальный режим нераспространения и разоружения, заявил председатель Европейского Совета Дональд Туск.

"Это заставляет международное сообщество объединиться в быстрой и решительной реакции", - говорится в заявлении главы Евросовета, распространенном вечером в воскресенье в Брюсселе.

По словам Д.Туска, КНДР должна безотлагательно отказаться от своих программ по ядерному оружию, оружию массового уничтожения и баллистических ракет.

"ЕС готов ужесточить свою политику санкций и предлагает Северной Корее безотлагательно возобновить диалог по ее программам без предварительных условий. Мы призываем Совет Безопасности ООН принять дополнительные санкции и проявить высокую решимость с целью добиться мирной денуклеаризации Корейского полуострова", - отметил председатель Евросовета.

Он считает, что "ставки становятся слишком высокими".