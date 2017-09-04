События

00:05 04.09.2017

Из-за лесных пожаров в Грузии за последние два дня выгорело более 80 га площади - СМИ

В результате лесных пожаров в Грузии только за последние два дня выгорело более 80 га площади, сообщают в воскресенье грузинские СМИ.

По данным СМИ, более 70 га площади выгорело в районе села Артана Телавского муниципалитета, в частности, речь идет о лесном массиве и кустарнике, а также около 1 га в районе села Шилда в Кварельском муниципалитете и более 10 га лесного массива в горной области Тушети.

Работы по ликвидации пожаров на этих территориях продолжаются, отмечают СМИ.

Как сообщает в воскресенье МВД Грузии, на данный момент пожар в районе села Шилда уже локализован.

Между тем, по сообщениям грузинских СМИ, несколько небольших пожаров, в частности, возгораний сухой травы и кустарника, были зафиксированы в воскресенье в Тбилиси.

В последние две недели Грузию охватила серия пожаров в лесных массивах. Самый крупный пожар возник на прошлой неделе в Боржомском ущелье, где по данным представителей грузинских властей, сгорело до 100 га леса. Позже крупный пожар вспыхнул в лесном массиве в районе горноклиматического курорта Абастумани. В обоих случаях Грузия обратилась за международной помощью. Тушить лесные пожары Грузии помогли авиацией, спецтехникой и живой силой Турция, Азербайджан, Армения, Белоруссия и Иран.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики 17 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток, потерь среди украинских военных нет

В Грузии открылись многонациональные учения "Agile Spirit 2017" с участием украинских военных

Трамп назвал КНДР опасной для США страной

Генсек НАТО осудил испытание Северной Кореей водородной бомбы

КНДР заявляет об успешном испытании водородной бомбы

ПОСЛЕДНЕЕ

Пентагон готов "мощно отреагировать" на угрозу со стороны КНДР

Закрылся мебельный магазин, на фасаде которого были уничтожены граффити времен Революции Достоинства

Япония может предложить ограничить экспорт нефтепродуктов в КНДР, заявляют в правительстве

Климкин осудил ядерные испытания КНДР

В Бельгии ищут пилота, выпавшего из военного вертолета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на гейнеры на price.ua
РЕКЛАМА