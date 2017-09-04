Из-за лесных пожаров в Грузии за последние два дня выгорело более 80 га площади - СМИ

В результате лесных пожаров в Грузии только за последние два дня выгорело более 80 га площади, сообщают в воскресенье грузинские СМИ.

По данным СМИ, более 70 га площади выгорело в районе села Артана Телавского муниципалитета, в частности, речь идет о лесном массиве и кустарнике, а также около 1 га в районе села Шилда в Кварельском муниципалитете и более 10 га лесного массива в горной области Тушети.

Работы по ликвидации пожаров на этих территориях продолжаются, отмечают СМИ.

Как сообщает в воскресенье МВД Грузии, на данный момент пожар в районе села Шилда уже локализован.

Между тем, по сообщениям грузинских СМИ, несколько небольших пожаров, в частности, возгораний сухой травы и кустарника, были зафиксированы в воскресенье в Тбилиси.

В последние две недели Грузию охватила серия пожаров в лесных массивах. Самый крупный пожар возник на прошлой неделе в Боржомском ущелье, где по данным представителей грузинских властей, сгорело до 100 га леса. Позже крупный пожар вспыхнул в лесном массиве в районе горноклиматического курорта Абастумани. В обоих случаях Грузия обратилась за международной помощью. Тушить лесные пожары Грузии помогли авиацией, спецтехникой и живой силой Турция, Азербайджан, Армения, Белоруссия и Иран.