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23:16 03.09.2017

Пентагон готов "мощно отреагировать" на угрозу со стороны КНДР

Американские военные готовы мощно отреагировать в случае любой угрозы со стороны КНДР, заявил в субботу глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Любая угроза в адрес США или ее территорий, включая Гуам, или в адрес наших союзников, приведет к массированному военному ответу с нашей стороны. Это буде эффективный и действенный ответ", - сказал он журналистам. Мэттис отметил, что президент США Дональд Трамп ознакомился с имеющимися у его страны вариантами военного воздействия на Северную Корею. По словам главы Пентагона, США не стремятся к уничтожению КНДР, но имеют много вариантов, позволяющих сделать это.

Ранее в воскресенье власти КНДР объявили об успешном испытании водородной бомбы. Трамп резко раскритиковал Пхеньян и провел заседание совета национальной безопасности США для обсуждения сложившейся на Корейском полуострове ситуации. В понедельник эту тему обсудят в Совете Безопасности ООН.

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