Япония может предложить ограничить экспорт нефтепродуктов в КНДР, заявляют в правительстве

Власти Японии намерены добиваться от мирового сообщества четкой имплементации существующих санкций в отношении КНДР, сообщают в воскресенье японские СМИ со ссылкой на генсека кабинета министров Есихидэ Сугу.

По его словам, Токио также рассматривает идею введения международных ограничений на поставки в Северную Корею нефти и нефтепродуктов. Е.Суга отметил, что это - "одна из опций", однако она требует, в частности, согласия постоянных членов СБ ООН, в особенности - РФ и КНР.

Ранее в воскресенье власти КНДР объявили об успешном испытании водородной бомбы.