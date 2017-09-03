События

22:01 03.09.2017

Япония может предложить ограничить экспорт нефтепродуктов в КНДР, заявляют в правительстве

Власти Японии намерены добиваться от мирового сообщества четкой имплементации существующих санкций в отношении КНДР, сообщают в воскресенье японские СМИ со ссылкой на генсека кабинета министров Есихидэ Сугу.

По его словам, Токио также рассматривает идею введения международных ограничений на поставки в Северную Корею нефти и нефтепродуктов. Е.Суга отметил, что это - "одна из опций", однако она требует, в частности, согласия постоянных членов СБ ООН, в особенности - РФ и КНР.

Ранее в воскресенье власти КНДР объявили об успешном испытании водородной бомбы.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики 17 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток, потерь среди украинских военных нет

В Грузии открылись многонациональные учения "Agile Spirit 2017" с участием украинских военных

Трамп назвал КНДР опасной для США страной

Генсек НАТО осудил испытание Северной Кореей водородной бомбы

КНДР заявляет об успешном испытании водородной бомбы

ПОСЛЕДНЕЕ

Закрылся мебельный магазин, на фасаде которого были уничтожены граффити времен Революции Достоинства

Климкин осудил ядерные испытания КНДР

В Бельгии ищут пилота, выпавшего из военного вертолета

США и Японии обсудили усиление давления на КНДР

По факту уничтожения граффити времен Евромайдана открыто уголовное производство – Луценко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog352.html
РЕКЛАМА