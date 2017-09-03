События

19:37 03.09.2017

Боевики 17 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток, потерь среди украинских военных нет

Незаконные вооруженные формирования 17 раз обстреляли позиции сил АТО на востоке Украины с начала суток по состоянию на 18:00 воскресенья, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На протяжении сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО несколько обострилась, однако оставалась контролируемой украинской армией… В целом с полуночи боевики 17 раз обстреляли наши укрепления. Потерь среди украинских военных нет", - говорится в сводке штаба АТО, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook в воскресенье.

Как отмечается в сообщении, боевики продолжили обстрелы позиций сил АТО из стрелкового оружия, также трижды применили 120-мм минометы. "Около 6 утра боевики выпустили почти 20 мин калибра 120 мм по опорным пунктам сил АТО под Гнутовым и Талаковкой. Кроме того, на приморском направлении преступники стреляли из крупнокалиберных пулеметов под Водяным и Павлополем", - говорится в сообщении.

На донецком направлении беспокойно было под пгт Зайцево, где с 6.00 боевики 7 раз обстреливали укрепления сил АТО из 120-мм миномета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также были обстреляны позиции сил АТО в Авдеевской промзоне и под шахтой Бутовка.

"Учитывая, что все обстрелы были хаотическими и не представляли угрозы жизни украинских военных, а также строго соблюдая мирные договоренности, силы АТО огонь в ответ не открывали", - сообщили в штабе.

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