По факту уничтожения граффити времен Евромайдана открыто уголовное производство – Луценко

По факту уничтожения в центре Киева граффити с изображением классиков украинской литературы, которые были созданы во время Революции достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана, киевская прокуратура открыла уголовное производство, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Как известно, приказом Министерства культуры Украины N869 от 15.10.2014 года место боевых действий и массовой гибели граждан в районе ул.Грушевского в Киеве во время акций протеста в феврале 2014 отнесено к объектам культурного наследия, повреждение или уничтожение которых влечет за собой уголовной ответственности по ст. 298 УК Украины (Уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры)", - написал генпрокурор на своей странице в Фейсбук.

Кроме того, Ю.Луценко заявил, что "бизнес вандалов из Эмпориума" в ближайшее время будет проверен всеми государственными контролирующими органами.

Как сообщалось, Украинский институт национальной памяти (УИНП) готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру Украину по факту вандализма в связи с уничтожением в Киеве граффити с изображением классиков украинской литературы, созданного во время Революции достоинства и объявленного памятником истории.

"Граффити на Грушевского является памятником истории согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 №869. Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие ч.2 ст.298 Уголовного кодекса - умышленное незаконное уничтожение, разрушение, повреждение объекта культурного наследия или его части", - написал директор УИНП Владимир Вятрович на странице в соцсети Facebook в воскресенье.

По его словам, такие действия предполагают штраф до 2350 гривен или ограничение или лишение свободы до 3 лет с возможным запретом занимать определенные должности.

Об уничтожении граффити сообщили журналисты в соцсетях накануне вечером. Согласно информации, с фасада здания, расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции достоинства.