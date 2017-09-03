США и Японии обсудили усиление давления на КНДР

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Синдзо Абэ по телефону обсудили "текущие усилия по максимизации давления на Северную Корею", сообщило в воскресенье агентство Associated Press.

Разговор состоялся на фоне заявления северокорейских властей о том, что страна теперь располагает водородной боеголовкой для баллистических ракет, способных ударить по американской базе в Тихом океане. В Белом доме не уточнили, когда именно поговорили лидеры США и Японии - до или после новости о корейском оружии.

Трамп и Абэ подтвердили важность тесного сотрудничества между США, Японией и Южной Кореей в условиях растущей угрозы со стороны КНДР. Трамп подчеркнул, что хочет продолжить трехстороннюю координацию в кулуарах Генассамблеи ООН.