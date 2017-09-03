Прокуратура через суд требует вернуть городу землю в центре Харькова, переданную по "кооперативной" схеме Харьков

Харьковская местная прокуратура №1 направила в хозяйственный суд области исковое заявление с требованием признать незаконным и отменить решение городского совета о бесплатном предоставлении псевдожилищно-строительному кооперативу 0,6 га земли по ул.Сумская в Харькове.

"Владельцами земельного участка, выделенного за счет жилой и общественной застройки земли, стали граждане - члены так называемого ЖСК. Однако никто из них не находился на квартирном учете и не нуждался в улучшении жилищных условий", - цитирует пресс-служба руководителя местной прокуратуры Екатерину Шевцову.

Решение о передаче участка в частную собственность псевдоЖСК было принято горсоветом в декабре 2016 года, впоследствии земельный участок был зарегистрирован за псевдоЖСК и предоставлен другому акционерному обществу под застройку.

Сейчас иск находится на рассмотрении суда.

Как известно, по действующему законодательству для улучшения жилищных условий жителей города горсовет имеет право бесплатно выделять под застройку земельные участки жилищно-строительным кооперативам (ЖСК). Однако для создания ЖСК нужно соблюсти ряд условий. В частности, количество членов объединения должно составлять не менее 5 человек, они должны обязательно находится в т.н. квартирной очереди и постоянно проживать в населенном пункте, где будет возводиться жилье.