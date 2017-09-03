События

16:49 03.09.2017

В Одессе произошли столкновения из-за стройки у "Дома-стены"

В воскресенье в Одессе произошли столкновения между противниками строительства частного особняка у памятника архитектуры "Дом-стена" в Воронцовском переулке и сотрудниками полиции, сообщает местное издание "Думская".

Как отмечается, активисты провели акцию уже в третий раз с середины августа. Сначала противники стройки мирно собирали подписи об остановке стройки особняка, но затем отправились крушить строительство.

Согласно сообщению, активистам противостояли около сотни полицейских. Возникла потасовка, во время которой был использован слезоточивый газ и дубинки.

В результате около 50 активистам удалось прорваться на объект строительства. Они разобрали забор и демонтировали строящийся второй этаж особняка. В ходе демонтажа одному из активистов упал на голову кирпич - пострадавший доставлен в больницу.

Предыдущие атаки на стройку состоялись 13 и 20 августа. Мэр города Геннадий Труханов выступил в защиту застройщика, заявив, что у него есть все законные основания для осуществления строительства.

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Интерфакс-Украина
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