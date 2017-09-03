События

16:27 03.09.2017

В Грузии открылись многонациональные учения "Agile Spirit 2017" с участием украинских военных

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в воскресенье принял участие в торжественной церемонии открытия учений "Agile Spirit 2017" , которая состоялась на территории полигона Орфоло.

Учения будут проходить на территории полигона Орфоло в Ахалцихе (на юге Грузии, в регионе Самцхе-Джавахети) и завершатся 11 сентября, сообщили журналистам в министерстве обороны Грузии.

Участие в учениях примут более 1500 военнослужащих Грузии, США, Украины, Болгарии, Румынии, Латвии и Азербайджана.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Грузию на участие в учениях "Agile Spirit 2017" прибыла американская военная техника, включая танки "Абрамс".

На этой неделе министр обороны Грузии Леван Изория на встрече с военными атташе стран, которые принимают участие в учениях, заявил, что "целью учений является сближение со стандартами НАТО, углубление взаимосовместимости со странами-партнерами, а также обеспечение стабильности и безопасности в регионе".

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Интерфакс-Украина
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