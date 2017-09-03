Сеул начинает понимать, что политика умиротворения в отношении КНДР не работает – Трамп

Власти Южной Кореи постепенно приходят к осознанию ошибочности политики умиротворения в отношении КНДР, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"Южная Корея обнаруживает, как я им и говорил, что их разговоры об умиротворении КНДР не сработают", - написал он в "Твиттере", комментируя сообщения о проведении в Северной Корее испытания водородной бомбы.

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин ранее выражал более мягкую, нежели другие политики в его стране, позицию по КНДР. Он выступал за попытки нормализовать отношения, не прибегая к жестким методам.