События

16:20 03.09.2017

Сеул начинает понимать, что политика умиротворения в отношении КНДР не работает – Трамп

Власти Южной Кореи постепенно приходят к осознанию ошибочности политики умиротворения в отношении КНДР, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"Южная Корея обнаруживает, как я им и говорил, что их разговоры об умиротворении КНДР не сработают", - написал он в "Твиттере", комментируя сообщения о проведении в Северной Корее испытания водородной бомбы.

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин ранее выражал более мягкую, нежели другие политики в его стране, позицию по КНДР. Он выступал за попытки нормализовать отношения, не прибегая к жестким методам.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Грузии открылись многонациональные учения "Agile Spirit 2017" с участием украинских военных

Трамп назвал КНДР опасной для США страной

Генсек НАТО осудил испытание Северной Кореей водородной бомбы

КНДР заявляет об успешном испытании водородной бомбы

Боевики 26 раз нарушили перемирие в зоне АТО, потерь среди украинских военных нет – штаб

ПОСЛЕДНЕЕ

В Одессе произошли столкновения из-за стройки у "Дома-стены"

Трамп собирает заседание Совета нацбезопасности для обсуждения темы КНДР

Активисты разгромили магазин в центре Киева, на котором стерли граффити времен Евромайдана

Японские военные собирают пробы воздуха, чтобы получить информацию о северокорейском ядерном испытании

Институт нацпамяти обратится в полицию и Генпрокуратуру из-за уничтожения в Киеве граффити времен Евромайдана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
стоимость роботов
РЕКЛАМА