События

15:00 03.09.2017

Японские военные собирают пробы воздуха, чтобы получить информацию о северокорейском ядерном испытании

Самолеты Сил самообороны Японии поднялись в воскресенье в воздух, чтобы собрать пробы воздуха для получения дополнительных данных о проведенном в КНДР испытании ядерного оружия, сообщил японский министр обороны Ицунори Онодэра.

Японское телевидение передает, что специалисты проверят, есть ли в собранных пробах следы радиоактивных веществ. В итоге анализ проб может позволить Японии получить более точное представление о проведенном на севере КНДР испытании и о его последствиях.

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Интерфакс-Украина
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