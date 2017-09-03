Японские военные собирают пробы воздуха, чтобы получить информацию о северокорейском ядерном испытании

Самолеты Сил самообороны Японии поднялись в воскресенье в воздух, чтобы собрать пробы воздуха для получения дополнительных данных о проведенном в КНДР испытании ядерного оружия, сообщил японский министр обороны Ицунори Онодэра.

Японское телевидение передает, что специалисты проверят, есть ли в собранных пробах следы радиоактивных веществ. В итоге анализ проб может позволить Японии получить более точное представление о проведенном на севере КНДР испытании и о его последствиях.