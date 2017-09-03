События

13:48 03.09.2017

Институт нацпамяти обратится в полицию и Генпрокуратуру из-за уничтожения в Киеве граффити времен Евромайдана

Украинский институт национальной памяти (УИНП) готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру Украину по факту вандализма в связи с уничтожением в Киеве граффити с изображением классиков украинской литературы, созданного во время Революции достоинства и объявленного памятником истории.

"Граффити на Грушевского является памятником истории согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 №869. Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие ч.2 ст.298 Уголовного кодекса - умышленное незаконное уничтожение, разрушение, повреждение объекта культурного наследия или его части", - написал директор УИНП Владимир Вятрович на странице в соцсети Facebook в воскресенье.

По его словам, такие действия предполагают штраф до 2350 гривен или ограничение или лишение свободы до 3 лет с возможным запретом занимать определенные должности.

Об уничтожении граффити сообщили журналисты в соцсетях накануне вечером. Согласно информации, с фасада здания, расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции достоинства.

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