В южнокорейской армии предупреждают о готовности ответить на северокорейское ядерное испытание

В южнокорейском военном командовании предупредили в воскресенье, что готовы принять ответные меры после проведение в КНДР испытания водородной бомбы.

По сообщению сеульских СМИ, в генштабе Южной Кореи подчеркнули, что армия страны, равно как и вооруженные силы США, "обладают необходимыми возможностями" для ответных действий и находятся в тесной координации.

В итоге, союзники "не на словах, а на деле продемонстрируют мощную реакцию", - отметили в командовании.