Генсек НАТО осудил испытание Северной Кореей водородной бомбы

Испытание Пхеньяном водородной бомбы - это еще одно вопиющее нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 2321 СБ ООН, принятую в ноябре 2016 года, заявил в воскресенье генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я решительно осуждаю проведение сегодня Северной Кореей шестого ядерного испытания", - говорится в заявлении генсека Североатлантического альянса, распространенном штаб-квартирой организации в Брюсселе.

"НАТО обеспокоена дестабилизирующей моделью поведения Пхеньяна, представляющей собой угрозу региональной и международной безопасности", - подчеркнул Й.Столтенберг.

По словам генерального секретаря НАТО, северокорейский режим должен "незамедлительно прекратить всю нынешнюю ядерную и баллистическую ракетную деятельность в полной, поддающейся проверке и необратимой форме и вновь начать диалог с международным сообществом".

"Я настоятельно призываю Северную Корею соблюдать свои международные обязательства и отказаться от всех угроз и действий, которые способствуют напряженности и подрывают безопасность", - заявил Й.Столтенберг.