Глава МИД Японии осуждает северокорейское ядерное испытание, просит созвать экстренное заседание СБ ООН

Министр иностранных дел Японии Таро Асо заявил в воскресенье, что решительно осуждает проведенное КНДР испытание ядерного оружия.

"Японское правительство по каналам своего посольства в Пекине передало (КНДР - ИФ), что решительно осуждает действия Пхеньяна. Мы отметили, что если КНДР действительно провело ядерное испытание, то это - непростительно нарушения резолюции СБ ООН", - приводит его слова Би-Би-Си.

Министр отметил, что попросил США и Южную Корею помочь в организации экстренного заседания СБ ООН для обсуждения северокорейской проблемы.

"Учитывая, что КНДР, судя по всему, не намерена налаживать диалог, Япония будет работать с другими странами над принятием резолюции СБ ООН", - добавил он.