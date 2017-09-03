События

13:12 03.09.2017

Глава МИД Японии осуждает северокорейское ядерное испытание, просит созвать экстренное заседание СБ ООН

Министр иностранных дел Японии Таро Асо заявил в воскресенье, что решительно осуждает проведенное КНДР испытание ядерного оружия.

"Японское правительство по каналам своего посольства в Пекине передало (КНДР - ИФ), что решительно осуждает действия Пхеньяна. Мы отметили, что если КНДР действительно провело ядерное испытание, то это - непростительно нарушения резолюции СБ ООН", - приводит его слова Би-Би-Си.

Министр отметил, что попросил США и Южную Корею помочь в организации экстренного заседания СБ ООН для обсуждения северокорейской проблемы.

"Учитывая, что КНДР, судя по всему, не намерена налаживать диалог, Япония будет работать с другими странами над принятием резолюции СБ ООН", - добавил он.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Генсек НАТО осудил испытание Северной Кореей водородной бомбы

КНДР заявляет об успешном испытании водородной бомбы

Боевики 26 раз нарушили перемирие в зоне АТО, потерь среди украинских военных нет – штаб

Брат Саакашвили должен покинуть Украину или будет принудительно выдворен – Миграционная служба

В Хмельницкой области в ДТП погибли 4 человека

ПОСЛЕДНЕЕ

Институт нацпамяти обратится в полицию и Генпрокуратуру из-за уничтожения в Киеве граффити времен Евромайдана

В южнокорейской армии предупреждают о готовности ответить на северокорейское ядерное испытание

Украинский военный ранен под Зайцевым в субботу

КНДР должна немедленно отказаться от программ оружия массового уничтожения и баллистических ракет – Могерини

Китай осуждает КНДР за проведение ядерного испытания

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Насосы, станции водоснабжения на price.ua
РЕКЛАМА