События

13:10 03.09.2017

В МАГАТЭ сожалеют в связи с проведением ядерного испытания в КНДР

Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано в воскресенье выразил сожаление в связи с проведением очередного испытания ядерного оружия в КНДР.

"Сегодняшнее ядерное испытание в КНДР вызывает очень большое сожаление. Оно свидетельствует о полном игнорировании многократных призывов мирового сообщества (прекратить испытывать ядерное оружие в КНДР)", - говорится в его заявлении.

Ю.Амано напомнил, что СБ ООН призывал Пхеньян прекратить подобные испытания. "Я вновь решительно призывают КНДР в полной мере выполнять резолюции СБ ООН и МАГАТЭ", - добавил он.

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