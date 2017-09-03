Порошенко наградил 67 военных ВСУ и Нацгвардии, из них 12 посмертно

Президент Украины Петр Порошенко наградил медалями "Защитнику Отечества" и орденами "За мужество" 67 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины, из которых 12 – посмертно.

Соответствующий указ №259/2017 "О награждении государственными наградами Украины" опубликован на сайте главы государства в субботу, 2 сентября.

"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга глава государства наградил 67 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины", - сообщила пресс-служба президента в воскресенье.

Как отмечается, медалью "Защитнику Отечества" награждены 45 военнослужащих ВСУ. 11 военнослужащих ВСУ и один военнослужащий Нацгвардии награждены посмертно орденом "За мужество" III степени.