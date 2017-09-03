В воскресенье ВМС Украины примут участие в военных учениях Agile Spirit в Грузии - ВСУ

Группа морских пехотинцев и самолет морской авиации Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в воскресенье примут участие в многонациональных учениях Agile Spirit 2017 в Грузии, которые продлятся до 11 сентября.

"Группа военнослужащих бригады морской пехоты и самолет бригады морской авиации Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины примут участие в многонациональных военных учениях Agile Spirit 2017, которые начинаются сегодня, 3 сентября, на полигоне Орфоло (Грузия)", - говорится в сообщении ВМС ВСУ в соцсети Facebook.

Как отмечается в сообщении, цель участия в мероприятии заключается в отработке совместных действий украинского подразделения с подразделениями стран-члeнов и стран-партнeров НАТО, повышении полевой и воздушной выучки, а также усилении взаимодействия между военнослужащими Альянса и странами-партнерами.

Обучение продлится до 11 сентября.