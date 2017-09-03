В Харькове открылся один из крупнейших в Украине Центров оказания админуслуг

Президент Украины Петр Порошенко сообщает об открытии нового Центра оказания административных услуг в Харькове, который будет одним из крупнейших в Украине.

"Сотни комфортных, современных центров админуслуг уже функционируют по всей стране. И один из крупнейших отныне будет работать в Харькове", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

"Каждый такой ЦОАУ - это символ прозрачной, эффективной власти. А главное - это комфорт и удобство для граждан", - отметил глава государства.